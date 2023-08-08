Москва, 8 августа, 2023, 14:02 — ИА Регнум. За последние сутки в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили три склада боеприпасов бригад украинской армии. Об этом 8 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

кадр из видео Минобороны России

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«Уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населённых пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области», ― уточнил военный.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 7 августа, российские военные уничтожили склады боеприпасов в Сумской и Харьковской областях. Так, ликвидировали склады 17-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ.

Склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии Вооружённые силы России уничтожили в районе временно оккупированного Киевом города Запорожье 6 августа. Кроме того, на аэродроме Запорожье поразили ангары с авиатехникой.

В тот же день украинские войска потеряли на южнодонецком направлении до 150 человек. На этом направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного (ДНР). Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ у Старомайорского, Сторожевого (ДНР) и Левадного (Запорожская область).