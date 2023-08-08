Лондон, 8 августа, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции в отношении физлиц и юрлиц Ирана за якобы поддержку России в сфере обороны. 8 августа стало известно о добавлении десяти физических лиц и девяти юридических в санкционные списки.

Алекс Макнотон/РИА Новости

Среди попавших под новые ограничения фигурируют граждане Ирана, связанные с Paravar Pars Company, производящей летательные аппараты, а также иранский бригадный генерал Али Реза Балали, которого в Лондоне называют высокопоставленным советником командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Вместе с тем в списке значатся граждане Словакии и Швейцарии.

В перечне юридических лиц, против которых Великобритания ввела санкции, оказались непосредственно Paravar Pars Company и ряд структур КСИР. Также в нём присутствуют компании из России, ОАЭ, Турции.

Ранее Запад неоднократно заявлял, что другие страны якобы оказывают оборонную поддержку России. Так, по утверждениям западных стран, Иран якобы поставлял России беспилотники. Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти обвинения. Распространённая американскими СМИ информация о якобы поставках вооружения для его использования в военных действиях не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Он подчеркнул, что иранская сторона не раз отмечала, что не экспортировала и не будет экспортировать оружие никакой из сторон украинского конфликта.

Постпред России при ООН Василий Небензя поднял на смех «доказательства», которые приводят Запад и Киев о якобы применении российской стороной иранских БПЛА в ходе спецоперации на Украине. Дипломат показал фотографию с изображением украинского президента Владимира Зеленского с беспилотником и пояснил, что такие «фотодоказательства» носят комичный характер. Небензя указал, что такие фейки делаются, чтобы при отсутствии объективных фактов наполнить «негативом» доклады генсека ООН, отвлекая внимание от явных нарушений западных участников иранской ядерной сделки. Как также сообщало ИА Регнум, в Иране не получали от Украины никаких документов, которые могли бы подтвердить поставки иранских дронов в Россию.