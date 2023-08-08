Сочи, Краснодарский край, 8 августа, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Инвестиционный холдинг AVA Group закончил ремонт в квартирах для учителей в Хостинском районе города Сочи. Квартиры строятся в рамках собственной программы холдинга по релокации специалистов сферы образования в город.

Пресс служба AVA Group Пять квартир в ЖК «Кислород» в Сочи готовы для заселения педагогов и укомплектованы всем необходимым

Средняя стоимость аренды жилья в Сочи достигает 45 тысяч рублей в месяц. Из-за роста цены аренды город столкнулся с дефицитом квалифицированных педагогических кадров. В 2022 году по инициативе главы города Алексея Копайгородского администрация Сочи и городское собрание приняли решение компенсировать педагогам ежемесячно 15 тысяч рублей за аренду жилья.

Кроме действий муниципальных властей представители бизнеса также активно принимают активные действия, направленные на поддержку педагогов.

Так, в настоящий момент в Хостинском районе г. Сочи строится школа на 1100 мест, которая станет филиалом сочинской гимназии №8. В ее проектировании непосредственное участие принимает директор образовательного учреждения — Игорь Никитин. Школа будет расположена в шаговой доступности от ЖК «Кислород».

Инвестиционный холдинг AVA Group при участии директора школы разработали собственную программу релокации для учителей в Сочи, чтобы привлечь педагогов из других регионов. Пять квартир в ЖК «Кислород» в Хостинском районе г. Сочи для педагогов уже готовы для заселения и укомплектованы всем необходимым.

«Для нас важно создать в Сочи для учителей особые комфортные условия проживания и работы. Воспитание и обучение детей — вклад в будущее, поэтому престиж профессии педагога необходимо поддерживать», — отметил президент AVA Group Ваган Арутюнян.

Стоимость аренды квартиры для учителей будет составлять размер оплаты коммунальных платежей. Проживать в квартире педагог сможет все время, пока является сотрудником школы.