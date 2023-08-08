Лондон, 8 августа, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Компания The Eco Experts, изучающая проблемы экологии, с помощью нейросети спрогнозировала, как будет выглядеть Великобритания в 2100 году, учитывая изменения климата, существующие в настоящее время. Об этом 8 августа сообщило британское издание Metro.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если изменение климата будет продолжаться такими темпами, как сейчас, наши местные ландшафты, дома и знаковые достопримечательности могут оказаться под угрозой», — говорится в статье.

На представленных фото показано, что города Эдинбург, Кембридж, Грейт-Ярмут и ряд других окажутся затопленными. В других регионах, по прогнозу, будет засуха, которая спровоцирует лесные пожары.

Редактор The Eco Experts Чарли Клиссит заявил, что с помощью этих картинок хочет повлиять на сознание британцев. Он считает, что к 2050 году Великобритания должна достичь нулевого уровня выбросов.

«Мы надеемся, что эти изображения побудят людей измениться», — заявил Клиссит.

В июле 2023 года биолог, эколог, эксперт по вопросам леса и борьбы с лесными пожарами Алексей Ярошенко в беседе с ИА Регнум заявил, что за последние десятилетия резко выросло количество пожаров по всему миру, в том числе в России. Он считает, что вероятность пожаров выросла из-за потепления климата.

Ярошенко отметил, что еще 30–40 лет назад пожароопасный сезон завершался 1 ноября, а теперь сохраняется круглый год, площади пожаров растут. Он также заявил, что интенсивность пожаров в России за первое полугодие 2023 года по современным меркам находится на среднем уровне. Если же этот показатель сравнить с критериями 1980-х годов, то ситуацию можно было бы назвать катастрофичной.