Санкт-Петербург, 8 августа, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Законопроект о налоговом вычете за ветеринарную помощь домашним питомцам разработали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербуга, сообщил 8 августа депутат от «Единой России» Денис Четырбок в своём Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Внесли с коллегами проект закона о предоставлении налогового вычета за ветеринарное обслуживание домашних животных. Инициатива федеральная, поэтому после рассмотрения документа в петербургском парламенте направим его в Государственную думу», — сообщил депутат.

Он уточнил, что максимальный размер вычета составит 6,5 тысячи рублей на одного питомца (13% от максимальной суммы 50 тысяч рублей).

По словам Четырбока, вычет можно будет получить за обслуживание не более двух животных за один налоговый период. Эта мера принята, чтобы льготой не воспользовались те, кто занимается коммерцией.

Также в законопроекте указано, что у оказывающей ветеринарные услуги организации основным видом деятельности должна быть ветеринарная.

«Получить вычет смогут только владельцы питомцев — физические лица, которым животные принадлежат на праве собственности или ином законном основании. Подтверждающим документом в этом случае может являться, к примеру, ветеринарный паспорт», — уточнил Четырбок.

Он добавил, что для получения вычета нужно будет подать документы, подтверждающие фактические расходы на лечение животного. Таким документом может быть договор на оказание ветеринарных услуг или кассовый чек.

Депутат подчеркнул, что налоговый вычет — это не дотация и не субсидия, а возврат собственного налога на доход. В связи с этим получить вычет смогут только работающие граждане.

Налоговый вычет — это уменьшение при начислении НДФЛ налогооблагаемого дохода. Также это возврат части ранее уплаченного НДФЛ в случаях, установленных российским законодательством о налогах и сборах.

Российский Налоговый кодекс предусматривает семь групп налоговых вычетов, в том числе стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные.

Социальные налоговые вычеты предусмотрены для лиц, которые несли расходы на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению и на другие социально значимые цели.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Госдума приняла закон об увеличении до 110 тысяч рублей максимальной суммы, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребёнка.