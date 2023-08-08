Хабаровск, 8 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Бывшему начальнику управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олегу Гроо, осужденному по делу о взятке в особо крупном размере, ужесточили наказание. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пресс-служба администрации Хабаровска Бывший начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо

О пересмотре ранее вынесенного приговора ходатайствовало надзорное ведомство.

«Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда учла позицию прокуратуры <…> и усилила основное наказание, заменив его на лишение свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», ― говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, бывшему чиновнику назначили штраф в размере 7,9 млн рублей. Также его лишили права занимать определенные должности в государственных органах сроком на пять лет.

Как сообщало ИА Регнум, начальника управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска Олега Гроо задержали 5 июля 2019 года по подозрению во взятке. По решению суда Центрального района столицы Хабаровского края чиновника арестовали.

Расследование дела завершили в октябре 2020 года. Следователи установили, что Гроо в 2016 году привлёк коммерческую организацию к исполнению муниципального контракта по ремонту участка автомобильной дороги в Центральном районе Хабаровска. В общей сложности за свои услуги он получил от подрядчика более 3,9 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый подписал документы, содержащие недостоверные сведения об объёмах выполненных ремонтных работ. На их основании коммерческой организации перечислили деньги в завышенном размере. Действия бывшего главного дорожника Хабаровска причинили ущерб городскому бюджету на сумму свыше 7 млн рублей.

Суд над бывшим чиновником состоялся в январе 2023 года. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 4,7 млн рублей с лишением права занимать определённые должности в государственных органах сроком на пять лет.