Санкт-Петербург, 8 августа, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Китайский визовый центр официально начал работу в Санкт-Петербурге 8 августа. Он размещается на Литейном проспекте, в доме 26 литера А.

Петр Ковалев/ТАСС

«После долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали», — приводит ТАСС слова заместителя генерального консула КНР Чжан Сяоцина на церемонии открытия.

На китайский визовый центр в Санкт-Петербурге возложат ответственность за приём заявлений на получение виз, включая приём документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, приём оплаты, выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых Генеральным консульством для обслуживания заявителей.

В церемонии открытия также принял участие заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов. Он выразил уверенность, что открытие визового центра Китая в Санкт-Петербурге, его дальнейшее функционирование и развитие внесёт весомый вклад в укрепление российско-китайского взаимодействия.

В Генеральном консульстве КНР в Санкт-Петербурге заявили, что с 8 августа владельцы обычных паспортов для получения виз в КНР, включая визы в Гонконг и Макао, должны подавать свои заявления в визовый центр. Кроме того, с 14 августа заявители должны заполнить анкету на визу в режиме онлайн на сайте визового центра и записаться на приём для подачи документов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по развитию туризма заявил о планах запустить групповые безвизовые поездки в Иран и Китай с 1 августа. Безвизовые путешествия для организованных групп туроператоры смогут организовывать в рамках межправительственных соглашений между Россией и Китаем и Россией и Ираном. Поездки будут возможны на 15 дней в составе групп от 5 до 50 человек. Также министр заявил о расширении авиасообщения.