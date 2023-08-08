Москва, 8 августа, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Защита основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова обжаловала вынесенный ему приговор по делу о государственной измене. Об этом 8 августа сообщил РИА Новости адвокат осужденного Сергей Афанасьев.

Алексей Майшев/РИА Новости Илья Сачков в зале суда

«Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября», — рассказал он.

Афанасьев подчеркнул, что защита настаивает на оправдании Сачкова. Ранее адвокаты сообщили, что планируют также обратиться по данному делу к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА Регнум, Сачкова задержали в сентябре 2021 года, обвинив в передаче секретных данных иностранной разведке и причинении ущерба интересам России. Дело было засекречено.

26 июля 2023 года Сачкова приговорили к 14 годам колонии, призвав виновным в государственной измене. Он заявил о своей невиновности, на этом также настаивает защита основателя Group-IB.