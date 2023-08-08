Москва, 8 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил 8 августа, что на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие от спецслужб Украины. Об этом он сказал на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) по вопросам противодействия идеологии терроризма.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«На фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие в основном от украинских спецслужб и националистических формирований», — привёл его слова информационный центр НАК.

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Отмечается, что это происходит при прямом содействии Запада. Сообщается, что украинская сторона пропагандирует идеи терроризма и неонацизма и пытается вовлечь в это российских граждан. Как отметил на заседании Бортников, с февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности.

Ранее во время заседания директор ФСБ указал на необходимость повысить эффективность работы всех органов власти и образовательных организаций по формированию неприятия молодежью идей терроризма, неонацизма, массовых убийств. Он добавил, что с 2019 года Роскомнадзор при участии правоохранительных и надзорных органов заблокировал 67 тыс. и удалил 334 тыс. террористических материалов, распространяемых в интернете.

Как сообщало ИА Регнум, в июле сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области националистов, планировавших теракт по заданию украинских военизированных формирований. При задержании на месте готовящегося теракта один из них оказал вооружённое сопротивление, его нейтрализовали. Сотрудники спецслужб обнаружили пистолет Макарова со снаряжёнными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство.