Москва, 8 августа, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Получивший пробоину при атаке беспилотника украинской армии танкер «Сиг» готовят к буксировке на судоремонтное предприятие. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Росморречфлота.

(сс) P.Fisxo Танкер «Сиг»

С момента атаки судна дроном в ходе работ по устранению последствий ЧС удалось собрать 55 кубометров нефтеводяной эмульсии. Кроме того, к месту пробоины завели пластырь и установили дополнительное боновое заграждение в машинном отделении.

«Ведётся подготовка к началу буксировки танкера «Сиг» на судоремонтное предприятие», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину, предположительно, в результате атаки морского дрона ВСУ на южном подходе к Керченскому проливу. Судно осталось на плаву, никто из экипажа не пострадал.