Санкт-Петербург, 8 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Против жителя Санкт-Петербурга, который бросил на асфальт во время прогулки маленького сына, возбудили уголовное дело об истязании, сообщили 8 августа в пресс-службе регионального управления СКР.

Известия/Константин Кокошкин

Дело об истязании (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ) СКР возбудил по поручению председателя Александра Бастрыкина. В рамках дела решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения 40-летнему петербуржцу.

СКР сообщил, что этот человек в период с мая по август 2023 года причинял физическую боль и психические страдания своему сыну 2021 года рождения. Это происходило в квартире на Камской улице, как сообщают следователи, на почве личных неприязненных отношений.

«Кроме того, 5 августа 2023 года около одного из домов по набережной реки Смоленки подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время прогулки умышленно уронил на асфальт ребёнка, который с травмами головы был госпитализирован в детскую больницу», — сообщили в ведомстве.

По данным местного издания «Мойка 78», петербуржца задержали, а его жену увезли в больницу с места происшествия в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА Регнум, в июле СКР возбудил уголовное дело об истязании против жителя Сызрани Самарской области, заподозрив его в неоднократных избиениях семилетнего сына. 42-летний мужчина бил ребёнка, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В мае житель Ростова-на-Дону нашёл мёртвым своего восьмилетнего сына и утопил его тело в реке. По версии следствия, он неоднократно избивал сына. Ростовчанина обвинили в истязании.