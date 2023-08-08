Ульяновск, 8 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Железнодорожный районный суд Ульяновска продлил срок ареста владельцу компании, производившей суррогатный «Мистер Сидр», Анару Гусейнову. Как стало известно 8 августа, под стражей он останется до ноября 2023 года.

«Гусейнову продлена мера пресечения на два месяца 30 дней, до 3 ноября включительно», — заявили в пресс-службе суда.

Гусейнова задержали в Самаре, откуда доставили в Ульяновск, где предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этой статье мужчина может лишиться свободы сроком на десять лет. Как сообщало ИА Регнум, во время следственных действий Гусейнов распорядился уничтожить всю суррогатную продукцию и этикетки к ней.

5 июня стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем: жители Самарской, Ульяновской и нескольких других областей отравились напитком «Мистер Сидр». Выяснилось, что его изготовили из жидкости, украденной со склада МВД. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника местного управления ведомства Юрия Сафронова. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что суррогатным сидром в нескольких регионах России отравились 106 человек, из них 36 человек, в том числе один ребёнок, скончались.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 70 тыс. литров «Мистера Сидра» в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской областях, а также в Удмуртии, Крыму, Мордовии и других регионах. Позднее в Курганской области зафиксировали первый случай гибели от «Мистера Сидра». В Пензе 17-летняя девушка умерла после выпитого «Мохито» от производителя «Мистера Сидра».

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.