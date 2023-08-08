Москва, 8 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В России за последние полтора года предотвратили почти две сотни преступлений террористической направленности. Об этом 8 августа на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил председатель НАК, директора ФСБ России Александр Бортников.

«С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков», ― подчеркнул глава комитета.

Он указал на необходимость повысить эффективность работы всех органов власти и образовательных организаций по формированию неприятия молодежью идей терроризма, неонацизма, массовых убийств.

Бортников также добавил, что с 2019 года Роскомнадзор при участии правоохранительных и надзорных органов заблокировал 67 тыс. и удалил 334 тыс. террористических материалов, распространяемых в сети Интернет.

Как сообщало ИА Регнум, в июле сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области националистов, планировавших теракт по заданию украинских военизированных формирований. При задержании на месте готовящегося теракта один из них оказал вооружённое сопротивление, его нейтрализовали. Сотрудники спецслужб обнаружили пистолет Макарова со снаряжёнными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

7 июля в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании жителя Симферополя, которого завербовала украинская разведка. По её заданию, в феврале 2023 года он взорвал железнодорожное полотно в районе села Почтовое в Крыму.