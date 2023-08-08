Афины , 8 августа, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В результате массовой драки болельщиков греческого футбольного клуба АЕК и загребского «Динамо» в Афинах погиб один человек. Об этом 8 августа сообщил местный телеканал ERT-1.

Intime/Global Look Press

Уточняется, что порядка 150–200 болельщиков команды из Загреба, несмотря на запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), прибыли в Грецию на автобусах и автомобилях.

Вечером 7 августа между болельщиками АЕК и загребского «Динамо» произошла массовая драка, в ходе которой обе стороны пускали друг в друга зажигательные ракеты, бросались самодельными зажигательными устройствами и камнями, а также пользовались самодельными битами.

В результате драки 29-летний болельщик греческой команды получил множественные ножевые ранения и умер, ещё пять фанатов АЕК и три болельщика загребского «Динамо» получили травмы и попали в больницу. Сотрудники полиции арестовали 96 участников драки, в ходе которой получили повреждения витрины расположенных рядом магазинов и автомобили.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с участием команд АЕК и «Динамо» Загреб состоится позднее, 8 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля правоохранители задержали 35 футбольных болельщиков за сжигание фаеров в вагоне поезда в Казани перед матчем Суперкубка России. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о хулиганстве

В конце мая болельщики устроили драку после матча между московскими футбольными клубами «Спартак» и ЦСКА. Инцидент произошёл в ресторане на улице Сергия Радонежского. Сотрудники Росгвардии задержали 10 участников драки и составили на них протоколы за мелкое хулиганство.