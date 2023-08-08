Москва, 8 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Столичная научно-производственная компания VDK, расположенная в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала и запустила массовое производство первых российских высокоточных цифровых насосов-дозаторов. Устройство будет полезно в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы VDK

«Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK — инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в этих изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники», — пояснил Овчинский. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления, добавил он.

Такие насосы используются при производстве напитков, продовольствия, лекарственных препаратов, нефтепродуктов и многого другого. Насосы-дозаторы, которые выпускались в России ранее, были рассчитаны на высокое давление и большую производительность, что значительно ограничивало их использование, и предприятия закупали технику у зарубежных поставщиков.

Новая разработка успешно заменит ушедшие с российского рынка немецкие аналоги.

Производство VDK расположено на территории особой экономической зоны столицы на площадке «Печатники». Компания является одним из ведущих российских производителей профессиональных систем приготовления растворов и суспензий, устройств ввода, дозирования и проточного перемешивания компонентов.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — это флагман столичной промышленности. Территория обладает особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. В «Технополис Москва» локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.