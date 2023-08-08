Рассказово, Тамбовская область, 8 августа, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В Тамбовской области школьница спасла мужчину, который едва не утонул на водоеме Круча. Об этом 8 августа сообщил глава региона Максим Егоров в Telegram-канале.

Олег Елков/ТАСС

«Девятиклассница Карина Лазарева из Рассказова ― настоящий герой! Она спасла жизнь человеку: вытащила из воды утопающего пенсионера и оказала ему первую помощь», ― написал губернатор.

История, которая могла закончиться трагедией, произошла 5 августа. Пожилой мужчина не рассчитал свои силы при заплыве и начал тонуть. Увидев, что ему нужна помощь, школьница бросилась в воду и спасла пенсионера.

Егоров отметил, что девушка, которой всего 15 лет, заслуживает самых высоких слов благодарности и награды. С соответствующим ходатайством выступила и администрация города Рассказово.

Также сообщается, что Карина Лазарева активно участвует в различных спортивных соревнованиях, а в будущем хочет получить профессию, также связанную со спасением людей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля женщина и девочка-подросток утонули в пожарном пруду в Талдомском районе Московской области. Мать и 14-летняя дочь гуляли возле пруда в садовом товариществе «Ягодное», расположенном у деревни Бельское. Девочка подошла к краю пруда, поскользнулась и упала в воду. Женщина, пытаясь её спасти, прыгнула в водоём, но обе погибли.

В Приморском крае памятной медалью «За проявленное мужество» наградили 13-летнюю школьницу из Артёма. Ангелина Гвоздь спасла маленькую девочку, которая упала в реку и стала тонуть. Без сомнений школьница бросилась в воду и вытащила ребёнка на берег. По словам Ангелины, спасти девочку ей помогли знания, которые она получила на занятиях в Школе безопасности.