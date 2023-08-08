Москва, 8 августа, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Пожилому мужчине на день рождения прислали доставкой похоронный венок. Мужчина уверен, что странный подарок отправили внучка и бывший зять, которые хотят получить наследство погибшей дочери пенсионера. Пенсионер заявил о странном подарке в полицию и рассказал, что раньше уже получал от внучки и зятя пожелания смерти. Об этом ИА Регнум рассказал сам мужчина.

ИА Регнум

3 августа в полицию обратился 74-летний Евгений (имя изменено). Мужчина рассказал, что 31 июля он вернулся из отпуска в Москву. Консьержка в подъезде поприветствовала мужчину и сказала, что уже несколько дней его дожидается доставка. Евгений был удивлён, ведь он ничего не заказывал. Посылка приехала в день рождения пенсионера, но, поскольку мужчины не было дома, её оставили у консьержа. Мужчина открыл большой чёрный пакет, внутри находился похоронный венок из искусственных цветов. Евгений отправился в полицию и рассказал, что ему известно, от кого пришёл такой презент. Ведь пенсионеру уже не в первый раз желают смерти.

«Мне на день рождения заказали похоронный венок с «Озон». Кто это сделал, я знаю. Я подозреваю, это сделали мой бывший зять Александр (имя изменено) и моя внучка Алёна (имя изменено)», — рассказал Евгений.

По словам мужчины, подобные пожелания от родственников он начал получать в декабре 2012 года в день смерти своей старшей дочери Марии (имя изменено). Зятю Александру не понравился расклад с наследством, точнее то, что Евгений через суд просто пытается получить свою часть, которую муж его погибшей дочери спешно переписал на своих родственников после смерти Марии. По мнению зятя, мужчина не имеет права на наследство своей дочери и не должен доставлять Александру неудобства с судами. Чтобы позиция Александра была наиболее понятной, сразу после смерти дочери Евгений стал получать гневные СМС от зятя и внучки.

«Там было написано «Умри, сдохни, я буду прыгать на твоей могиле». Такое же сообщение получила моя младшая дочь Анна (имя изменено). Александр неоднократно писал мне подобные вещи», — объясняет мужчина.

Евгений и его супруга утверждают, что семейная вражда началась из-за наследства. По их словам, зять обманом отобрал всё имущество тестя ещё в 2014 году. А после смерти жены Александр спешно опустошил счета Марии и переписывал принадлежащую ей недвижимость на других родственников. Евгению даже пришлось обращаться в суд, чтобы вернуть себе положенную по закону долю в наследстве. Что очень сильно не понравилось зятю. После получения венка пенсионер написал заявление.

«Поступило обращение от 74-летнего жителя Москвы о том, что 31 июля он получил доставкой похоронный венок от неизвестного лица. Мужчина подозревает зятя и внучку, от которых неоднократно получал пожелания смерти и угрозы, что он не получит никакого наследства после смерти дочери», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина объяснил оперативникам, что его дочь владела двумя домами, одной четырехкомнатной квартирой, имела долю в квартире, где проживает пенсионер, и деньги на счетах. По закону Евгений как отец является наследником первой очереди, наряду с внучкой и зятем. Но пока мужчина не может получить свою часть положенного ему по закону. И постоянно сталкивается с угрозами. Сейчас полиция проводит проверку по его заявлению.