Москва, 8 августа, 2023, 13:00 — ИА Регнум. В какой-то момент западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского поймут, что они проигрывают, а значит, пора менять руководителя киевского режима, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram-канале, что Зеленский повторит судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, так как «судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются».

«Это абсолютно правильно, и я с этим абсолютно согласен. Так было всегда. И с крупными, и с мелкими марионетками так поступают спецслужбы США. Они максимально используют людей для своих целей. Выжимают всё, что можно, а потом выбрасывают как ненужный материал. И это в лучшем для этого материала случае», — сказал Чепа.

Он добавил, что есть десятки примеров того, как западные спецслужбы убирали своих бывших воспитанников под разными предлогами.

Чепа уточнил, что есть несколько вариантов того, когда Запад решит избавиться от Зеленского. Это, например, может быть ситуация, когда там поймут, что проигрывают и пора менять тактику. Ещё один сценарий — сам Зеленский начнёт забываться и играть в собственную игру, решив, что стал великим и незаменимым.

«Либо он может полностью исчерпать себя, и его попытаются убрать, обвинив в этом кого-то другого», — сказал Чепа.

Иначе смотрит на ситуацию политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В беседе с корреспондентом ИА Регнум он предположил, что «вряд ли кто-то будет сохранять Зеленского в качестве экспоната западной кунсткамеры так же, как это случилось с Саакашвили».

«Я предполагаю, что Зеленский, как только он будет отработан по полной программе (а он уже приближается этому рубежу), будет утилизирован. Потому что ставки слишком высокие, а он слишком много знает и при этом неуправляем и болтлив. Плюс пристрастие к разным ингредиентам химического плана», — сказал политолог.

По мнению Мартынова, «утилизация» Зеленского — это уже спланированная история, и будет чудом, если эти планы в силу каких-то причин поменяются.

«У них (на Западе. — Прим. ИА Регнум) проектное сознание. И этот проект будет закрыт. А дальше проблемы будут решаться по мере их поступления. Будут создавать новую фигуру», — сказал Мартынов.

Он подчеркнул, что любой военный конфликт заканчивается переговорами и миром, но подавляющее большинство украинцев понимают, что Зеленский не является лидером украинского народа. Он надутый медийный персонаж, который вещает из каждого утюга. Он не лидер и не уполномочен вести такие переговоры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, спецслужбы США ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского за его провалы. Эксперт убеждён, что Зеленскому недолго осталось жить, а в изгнание ему уйти не позволят. Как полагает Джонсон, скорее всего, Зеленского уничтожат, устроив взрыв в его штаб-квартире, а выдадут это за удар российской ракеты.

Также есть мнение, что Киев уже сейчас рискует потерять ключевых союзников (Великобританию и Польшу), так как контрнаступление ВСУ провалилось, а на Западе очень недовольны последними выпадами самого Зеленского.

Кроме того, звучат прогнозы о том, что президент Украины, устраивая теракты на территории России, приближает свою преждевременную смерть, в то время как его страна стремительно проигрывает.