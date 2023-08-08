Волгоград, 8 августа, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В Волгограде девятимесячный ребёнок скончался от голода. Двадцатичетырёхлетняя мать оставила мальчика дома одного, а сама ушла в неизвестном направлении. Без жизненно необходимого ухода малыш умер. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СКР по Волгоградской области

Трагедия разыгралась в Краснооктябрьском районе города в одной из квартир дома по улице Автомагистральной. 3 августа подозреваемая ушла из дома, оставив грудного ребёнка одного, и больше по месту жительства не появлялась. Спустя четыре дня тело мальчика обнаружила бабушка.

Сотрудники полиции установили место нахождения женщины. Её задержали. Следователи ведомства с её участием проводят комплекс неотложных следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемой.

Как сообщало ИА Регнум, в Приморском районе Петербурга мать пыталась утопить в ванной четырёхлетнего сына после ссоры с его отцом. Об этом она сообщила сожителю по телефону, последний обратился в полицию. Женщина не довела свой умысел до конца. Когда мальчик начал захлёбываться, она испугалась и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у ребёнка состояние после удушения и утопления в пресной воде.

В середине июля в подмосковном Пушкино следователи обнаружили тела четырёхлетней девочки и её отца. Там же нашли предсмертную записку. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка.

В Приморском крае женщина изрезала своего двухлетнего сына осколком бутылки. Она нанесла ребёнку множественные раны. У мальчика изрезаны спина и руки. Женщина намеревалась убить ребёнка, но сделать это ей помешали сотрудники правоохранительных органов.