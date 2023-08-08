Херсон, 8 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Конструкции для повреждённого ударом ВСУ Чонгарского моста уже готовы, их доставят на место в ближайшее время. Об этом 8 августа сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Врио губернатора Херсонской области/ТАСС

Он рассказал, что военные и гражданские инженеры изучают повреждения на мосту, и им уже понятно, что нужно сделать для его восстановления.

«Конструкции, которые нужны для восстановления полноценной работы этого моста, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены сюда, на Чонгарский переезд», — сказал он.

Чонгарский мост соединяет Херсонскую область с Крымом.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Сальдо сообщил о ракетном ударе украинской армии ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, в результате чего он был повреждён. Также ВСУ обстреляли школу в посёлке Чонгар.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что при ударе ВСУ получило повреждения дорожное полотно Чонгарского моста. Глава региона подчеркнул, что в результате обстрела никто не погиб.

После этого украинские войска объявили о причастности к ракетным ударам по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму. По данным управления стратегических коммуникаций ВСУ, силы обороны Украины нанесли удары и поразили «два ключевых пути сообщения».