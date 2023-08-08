Усть-Янский район, Якутия, 8 августа, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Усть-Янском районе Якутии нашли ящик, предположительно, набитый взрывчаткой, сообщила 8 августа пресс-служба МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поступило сообщение о том, что в 30 километрах от п. Нижнеянск в районе протоки реки Камелёк работником местной нефтебазы обнаружен бесхозный старый ящик, содержащий, предположительно, взрывчатое вещество», — говорится в сообщении.

На место обнаружения, расположенное в 581 км от административного центра района, направили следственно-оперативную группу.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве в январе на мусороперерабатывающем заводе нашли ящик с боеприпасами. Во время сортировки отходов работники предприятия наткнулись на ящик с надписью «снаряды для гаубицы». Прикасаться к содержимому они не стали и сразу сообщили о находке в полицию. Внутри него обнаружили 31 взрывпакет для отсека и палубы, 36 взрывпакетов палубных, 71 взрывпакет для отсека объёмом не менее 40 кубических метров, одну сигнальную ракету, 27 имитационных патронов, три сигнальных патрона с маркировками и без, 21 пакет с белым и чёрным сыпучими веществами, четыре взрывпакета без маркировки, 17 электровоспламенителей. Содержимое ящика изъяли и отправили на экспертизу.