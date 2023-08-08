Москва, 8 августа, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Сбербанк повысил ставки по ипотечным программам. Они выросли на 0,8 процентных пункта и превысили 11%. Об этом 8 августа сообщили в финансовой организации.

РИА Новости/Александр Полегенько

«Текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п. п. по базовым ипотечным программам», ― говорится в сообщении банка.

Согласно данным на сайте кредитной организации, теперь минимальная ставка по ипотеке на квартиры в новостройках составляет 11,4%, а взять в ипотеку жильё на вторичном рынке можно по ставке от 11,7%.

При этом в банке подчеркнули, что по программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач Сбербанка, ставки не меняются.

Как сообщало ИА Регнум, согласно докладу о денежно-кредитной политике Банка России, российский рынок ипотеки по итогам 2023 года может обновить исторический максимум, зафиксированный в 2021 году на уровне 5,7 трлн рублей.

Согласно данным ЦБ, российские банки установили рекорд по выдачам жилищных ссуд в 2021 году — тогда выдали 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей. В 2022 году выдачи сократились — до 1,3 млн ипотек на 4,8 трлн рублей. В 2024–2025 годах прогнозируется плавное замедление кредитования.

В июле Банк России повысил ключевую ставку, которая оставалась неизменной с сентября 2022 года, на 1 п. п. — до 8,5%. После этого российские банки начали повышать ставки по ипотеке.