Мадрид, 8 августа, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Массовая драка произошла в Мадриде, в результате госпитализировали одиннадцать человек, сообщил 8 августа телеканал Telemadrid.

Global Look Press/ Eduardo Parra/Keystone Press Agency

«Оказали помощь 11 людям в возрасте от 21 до 25 лет с различными порезами на лице, руках и ногах», — говорится в сообщении.

Причиной драки стала ссора между группами молодых людей. Перепалка началась в ночном клубе «Феликс», а затем продолжилась на площади с бросанием бутылок.

Национальная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией расследуют обстоятельства драки.

Как сообщало ИА Регнум, в мае у одного из ночных клубов Москвы по улице 3-й Ямского Поля произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали примерно 15 человек. Охранники клуба вмешались в драку, чтобы разнять её участников. Также на место инцидента приехали полицейские. Всех нарушителей задержали и доставили в полицию для разбирательства.