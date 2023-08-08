Донецк, 8 августа, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Украинские военные с раннего утра 8 августа обстреливают жилые кварталы Донецка и уже выпустили 148 различных боеприпасов, один мирный житель получил ранения. Об этом 8 августа сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«С самого раннего утра враг наносит удары по жилым кварталам Донецка. Вследствие обстрелов получил ранение мирный житель Куйбышевского района», — написал он.

Врио главы региона уточнил, что пострадавшего в состоянии средней степени тяжести направили в медучреждение для оказания помощи, и отметил, что также из-за обстрелов получили повреждения шесть домов в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка и Ясиноватой.

Пушилин добавил, что за это время ВСУ 40 раз обстреляли Донецка, выпустив по нему 148 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибра 122 мм, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. Также он призвал жителей прифронтовых районов соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин написал, что при обстреле ВСУ посёлка шахты «Октябрьский рудник» пострадал мирный житель. По его данным, один из украинских снарядов попал в частный дом по улице Краснопартизанской.

До этого стало известно, что украинские войска за прошедшие сутки, 7 августа, 28 раз обстреляли территорию ДНР. В общей сложности они ими было выпущено за это время 100 единиц различных боеприпасов.