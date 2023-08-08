Чита, 8 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае у пяти человек заподозрили заражение корью. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Петр Ковалев/ТАСС

Уточняется, что пять случаев подозрения на инфекцию зафиксированы в Чернышевском районе. Здесь уже развернули необходимые противоэпидемические мероприятия.

«Пациенты оперативно доставлены в краевую клиническую инфекционную больницу, изолированы. Специалистами сделано всё необходимое, пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме», ― сообщили в беседе с ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня первые семь случаев заражения корью выявили в Пензенской области. За три недели их количество возросло до 78. Кроме Городищенского района, носителей вируса выявили в Кузнецке, Пензе, Шемышейке и Неверкино. Медикам удалось установить, что у всех заболевших отсутствовала прививка против инфекции.

В июле в Забайкальском крае зафиксировали первый за пять лет случай заболевания корью. Тогда заболел один непривитый ребёнок.

К концу июля в Татарстане корью заразились 83 человека, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане, среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека.

Общее число контактировавших с заболевшими достигло 20,7 тыс. человек, 2,9 тыс. из которых подлежали вакцинации.