Уфа, 8 августа, 2023, 10:02 — ИА Регнум. В России в ближайшие несколько лет планируют ввести единую систему оплаты труда медиков. Об этом 8 августа на брифинге в Уфе сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА Регнум

Он уточнил, что такой переход должен произойти с 2025 года, однако особенности новой системы министр не разъяснил.

«Сегодня отработка в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идёт в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов», — указал глава Минздрава.

Как сообщало ИА Регнум, согласно мониторингу Народного фронта (ОНФ), по состоянию на январь, заработная плата большинства российских врачей и среднего медперсонала всё ещё не достигла уровня, установленного майскими указами президента России Владимира Путина от 2012 года. По данным ОНФ, 75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов.

Согласно майскому указу президента России от 2012 года, зарплата врачей к 2018 году должна была составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%.

Ранее в Госдуме порекомендовали повысить государственные расходы на здравоохранение более чем на 500 млрд рублей. За счёт этого планируется преодолеть дальнейший кадровый дефицит в области медицины.