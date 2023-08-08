Вашингтон, 8 августа, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 7 августа в интервью радиостанции RFI не стал отвечать на вопрос о возможности вывода американских военнослужащих с территории Нигера.

«Я не могу говорить о будущем. Главное — возвращение к конституционному строю… Дальше мы посмотрим», — сказал он в ответ на вопрос о том, планируется ли вывод американских военных из Нигера.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон считает дипломатический способ предпочтительным для разрешения ситуации в африканской стране, а также высказался в поддержку действий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Как сообщало ИА Регнум, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе встречи с мятежниками в Нигере пригрозила им лишением военной и экономической помощи Вашингтона на сотни миллионов долларов. Также она призвала к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума.

До этого французские сенаторы направили президенту Эммануэлю Макрону открытое письмо. В нём они указали, что дипломатические и военные усилия Парижа в Африке стали причиной роста антифранцузских настроений на континенте и «повысили влияние» России, Китая и США.