Петропавловск-Камчатский, 8 августа, 2023, 19:16 — ИА Регнум. На Камчатке завершился молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край», проходивший с 1 по 6 августа при поддержке национального проекта «Экология». Участие в нем приняли четыре с половиной сотни ученых, экологов, волонтеров из всех регионов России. За несколько дней для них провели более 300 мероприятий. Вместе с экспертами участники обсудили актуальные экологические проблемы и разработали практические решения для сохранения уникальной природы страны.

Пресс-служба форума «Экосистема. Заповедный край»

Основная образовательная программа форума прошла на территории гостиничного комплекса «Лагуна». Тематические клубы работали по 23 направлениям, среди которых «Лес и климат», «Чистый воздух», «Развитие заповедной системы России», «Зеленая дипломатия», «Эковолонтерство и развитие экологических сообществ», «Экология в сфере образования», «Ликвидация накопленного экологического вреда», «Зеленые города» и другие.

В итоге на форуме были представлены порядка 20 практических предложений. К примеру, клуб «Развитие заповедной системы России» презентовал проект по подготовке кадров и вовлечению студентов в работу на особо охраняемых природных территориях.

«Мы хотим создать бренд заповедной системы, современный, с глубоким смыслом, чтобы у людей возникало желание быть причастными к этой деятельности. Мы считаем молодёжь главной движущей силой в процессе развития, поэтому хотим создать клубы заповедных хранителей в вузах и сузах. Также мы хотим создать волонтёрские клубы на заповедных территориях, чтобы каждые мог внести свой вклад в развитие данных территорий», — отметила участница форума Надежда Дзюба.

Пресс-служба форума «Экосистема. Заповедный край»

Также участники форума предложили увеличить социальные гарантии для инспекторов заповедных территорий, изменить пенсионный возраст, увеличить штат сотрудников в природных парках.

«Молодые специалисты, которые работают у нас, в основном получают богатый практический опыт, и затем уходят в туристический бизнес. С ними очень приятно работать, так как после работы в природном парке они грамотно организуют туры, бережно относятся к природе», — пояснил врио директора КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» Эдуард Тарасик.

Помимо работы в рамках клубов, молодые экологи и экоактивисты защищали собственные проекты, разработанные еще до форума, и боролись за возможность получить финансовую поддержку на реализацию своих идей от Федерального агентства по делам молодёжи. В итоге 9 инициатив прошли строгий экспертный отбор и получили гранты. Среди лучших проектов — просветительские квизы, экспедиции по Кавказу, исследовательские проекты, мастерская переработки.

Кроме этого, в рамках форума прошел первый всероссийский слет юннатов Движения Первых. Более 70 школьников встретились на Камчатке, чтобы запустить сообщество юннатов в своем регионе. Наравне с участниками ребята попробовали свои силы в обустройстве пешеходных маршрутов и строительстве экотроп, посетили полигон твердых бытовых отходов в поселке Вулканный, смогли провести анализ проб воды, почвы и воздуха, разработать цифровой двойник и провести подсчет углеродного следа. Также школьники придумали концепцию юннатского движения.

Пресс-служба форума «Экосистема. Заповедный край»

«Наша программа объединит традиционную деятельность юных натуралистов, изучающих природу родного края и современные, актуальные для молодежи форматы экологической работы. Вместе с детьми мы делаем первый шаг к созданию деятельного сообщества, которое поможет привить любовь и уважительное отношение к природе каждому человеку в России», — отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Попасть на слет было нелегко, проходил серьезный отбор, в котором участвовали более 600 человек со всей России, — рассказал один из тех, кому удалось стать участником форума, ученик Верхопенской школы Ивнянского района Белгородской области Роман Марковский.

«Экологическая повестка важна для нас и нашего будущего. Мы не можем принимать природу как что-то само собой разумеющееся — мы должны активно действовать, чтобы защищать ее», — поделилась участница Движения Первых из Амурской области Анастасия Жидкова.

Пресс-служба форума «Экосистема. Заповедный край»

Во время форума была представлена концепция Всероссийского молодежного экологического центра «Экосистема». По словам программного директора форума Екатерины Емец, создание центра компетенций «Экосистема» позволит сформировать новое поколение экологически ответственных людей.

«Здесь, на Камчатке, все готовы этим заниматься, здесь есть административная поддержка, есть территория, которая целиком принимает эти идеи и инициативы. Нужно внутри центра компетенций использовать практические форматы и уметь их внедрять. Помимо этого, будет предусмотрена экспертная и финансовая поддержка для проектов внутри центра», — отметила программный директор форума.

Пресс-служба форума «Экосистема. Заповедный край»

В этом году Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край» стал площадкой и для обсуждения международной экологической повестки. Участники клуба «Зеленая дипломатия» вместе с экоактивистами и спикерами из 12 стран обсудили международное взаимодействие в сфере охраны окружающей среды и бережного природопользования. Они обменялись лучшими практиками, опытом проведения молодёжных экологических проектов и внесли предложение по наполнению трека «Экология» Всероссийского Фестиваля Молодежи, который пройдёт в марте 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года по итогам встречи с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» президент Владимир Путин отметил уникальность Камчатки и утвердил перечень поручений. В их число вошла реализация комплекса мероприятий по экологическому просвещению обучающихся общеобразовательных организаций, а сам молодежный экологический форум «Экосистема» стал ежегодным.

Национальный проект «Экология» по инициативе президента Владимира Путина реализуется в России с 2019 года. Цель нацпроекта — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян. Работа ведётся по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.