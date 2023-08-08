Смоленск, 8 августа, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Трое детей получили травмы из-за урагана в Смоленской области, ветер повалил 190 деревьев, получил повреждения 21 автомобиль. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

МЧС России

Отмечается, что в результате урагана в области зафиксированы отключения электроэнергии в 18 муниципальных образованиях, получили повреждения автомобили, а также кровли пяти зданий.

«Погибших в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений нет. Трое детей (2022 года рождения, 2011 года рождения и 2012 года рождения) госпитализированы для осмотра медиками», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля стало известно, что из-за урагана в Приволжском федеральном округе погибли десять человек и ещё 76 пострадали. Также в 520 населённых пунктах было нарушено энергоснабжение, упало свыше 500 деревьев и у более чем 40 домов получила повреждения кровля.

Позднее в Марий Эл возросло число госпитализированных в результате прохождения урагана. По данным МЧС, число пострадавших на тот момент составило 29 человек.