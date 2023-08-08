Луганск, 8 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Украинские военные попытались использовать лесные пожары для атаки на российские позиции на краснолиманском направлении, написал 8 августа военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сообщил, что такую тактику ВСУ используют в районе Кременских лесов, пытаясь с помощью зажигательных боеприпасов вынудить российских военных покинуть позиции.

«Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджог сухостоя для того, чтобы огонь перекинулся на наши позиции», — сообщил Марочко.

Он отметил, что в этом районе жара достигает +40°С, поэтому ВСУ вполне удаётся поджечь сухую древесину у позиций ВФУ. Возникает при этом другая проблема — из-за резкой смены направления порывистого ветра устроить пожар на российской территории не получается.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Марочко, на краснолиманском и купянском направлениях российские военные в течение двух суток захватили ряд опорных пунктов ВСУ.

Кроме того, ВСУ предприняли более двух десятков попыток безуспешных атак. Российские военные сорвали все эти попытки, в том числе в районе посёлков Ольшаны и Белогоровка, сёл Серебрянки, Синьковки, Стельмаховки, Новосёловского, Торского и Лимана Первого.