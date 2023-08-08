Бобров, Воронежская область, 8 августа, 2023, 09:42 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовым в Воронежской области погибли три человека и ещё один пострадал. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Отмечается, что ДТП произошло около 23:00 (совпадает с мск) 8 августа в Бобровском районе на 32-м км автодороги Анна — Бобров, когда 22-летний водитель автомобиля ГАЗ допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ с полуприцепом, которым управлял 45-летний водитель.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ГАЗ и два его неустановленных пассажира от полученных травм скончались на месте ДТП», — говорится в сообщении.

Водителя грузовика с травмами доставили в приёмное отделение районной больницы. Сотрудники полиции проводят проверку для установления обстоятельств и причин аварии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при столкновении двух «Газелей» и легкового автомобиля на петербургской кольцевой автодороге во Всеволожском районе один человек погиб и ещё четверо, включая ребёнка, пострадали. Всех пострадавших доставили в медучреждения Санкт-Петербурга.

Водитель и три несовершеннолетних пассажира кроссовера погибли при столкновении с грузовиком с полуприцепом на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Легковушка въехала в стоявший на обочине дороги из-за поломки большегрузный автомобиль.