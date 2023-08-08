Симферополь, 8 августа, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Продолжающиеся военные действия выгодны режиму президента Украины Владимира Зеленского. А прекращение или заморозка конфликта грозят лично украинскому лидеру катастрофой. Именно поэтому киевские власти отвергают переговоры с Россией о мирном урегулировании. Об этом 8 августа заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

EPA/FILIP SINGER/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«После провала их «контрнаступа» всякого рода инициативы по прекращению огня и заморозке конфликта — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины», ― пояснил в беседе с РИА Новости спикер.

Кроме того, подчеркнул Константинов, такой сценарий грозит катастрофой непосредственно киевской верхушке.

При этом, по его словам, Зеленский между национальным крахом и своим собственным выбирает национальный.

«И если национальной катастрофы Украины мы предотвратить не можем … то спасению преступной клики, которая довела до неё страну, — должны постараться помешать», ― отметил спикер крымского парламента.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил 7 августа, что никаких компромиссов в виде немедленного прекращения огня и немедленных переговоров в урегулировании украинского конфликта быть не может. Он подчеркнул, что единственный базовый «переговорный фундамент» — формула мира Зеленского.

Ранее украинский лидер ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. При этом он назвал приемлемым для Киева способ завершения военных действий на территории страны путём дипломатических переговоров. Для этого, заявил украинский лидер, российские войска должны отойти к границам 1991 года.

Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что готова к переговорам, но что Запад это игнорирует. Путин отмечал, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что справедливое урегулирование украинского кризиса возможно только после прекращения терактов со стороны Киева и поставок вооружений Западом.