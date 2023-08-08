Москва, 8 августа, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Широко анонсированное контрнаступление украинской армии фактически провалилось, ВСУ в ходе него понесли большие потери. Об этом 8 августа рассказал взятый в плен разведчик украинских войск, командир отделения Василий Палий.

Сергей Аверин/РИА Новости

Как рассказал в беседе с РИА Новости пленный, его призвали на военную службу из Черниговской области и взяли в плен около Волновахи 5 июля. По слова Палия, командование ВСУ не сообщало им о задачах контрнаступления.

«Сказали, что нужно перерезать дорогу. А откуда и куда?» — сказал он.

Пленный отметил, что, по его мнению, разведка в украинских войсках имеется «только на бумаге», так как он в качестве разведчика не понимал своих задач. При этом Палий уверен, что контрнаступление ВСУ шло медленно и фактически оно провалилось.

«Если за месяц (до его взятия в плен) наступление составило 4 или 5 километров, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу… Говорили, что прём тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой», — пояснил он.

Взятый в плен разведчик уточнил, что в результате в рядах ВСУ наблюдаются большие потери, и в качестве примера привёл первую роту 31-го механизированного батальона 31-й механизированной бригады украинских войск, в которой через месяц после начала контрнаступления из 120 человек в строю остался только 21 военный, включая командира.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в конфликте на Украине настал переломный момент, так как Киев находится на грани краха.

Эксперт отметил, что ВСУ находятся в очень тяжёлом состоянии, так как неудавшиеся попытки контрнаступления обессилили украинскую армию, из-за чего обученные и оснащённые натовской техникой и оружием подразделения уничтожены.

Позднее британское издание The Guardian написало, что российские военные начали наступление в Харьковской области для её освобождения. По данным газеты, это произошло из-за того, что ВСУ сместили акцент своего внимания на южное и восточное направления в зоне боевых действий.