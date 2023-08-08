Санкт-Петербург, 8 августа, 2023, 09:15 — ИА Регнум. В результате столкновения двух «Газелей» и легкового автомобиля на санкт-петербургской кольцевой автодороге (КАД) во Всеволожском районе Ленинградской области один человек погиб и ещё четверо, в том числе ребёнок, пострадали. Об этом 8 августа сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

«Прибывшая на место ДТП дежурная смена 147 пожарной части Всеволожского отряда «Леноблпожспас» при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя грузового автомобиля «Газель», сотрудники «03» констатировали смерть», — привело сообщение учреждения ТАСС.

Уточняется, что водителя второй из «Газелей» направили в медучреждение с переломом ног, кроме того, пострадали три пассажира легкового автомобиля, включая ребёнка. Всех пострадавших доставили петербургские больницы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа водитель и три несовершеннолетних пассажира кроссовера погибли в результате столкновения с грузовиком с полуприцепом на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Легковой автомобиль въехал в стоявший на обочине дороги из-за поломки большегруз.

До этого в ДТП на трассе Краснодар — Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края попала детская футбольная команда. В результате пострадали двое 15-летних подростков, ещё один юный футболист умер в автомобиле скорой помощи.