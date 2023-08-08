Сеул, 8 августа, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда не поедет на всемирный слёт скаутов «Джамбори», который должен состояться в Республике Корея. Об этом со ссылкой на источник 8 августа сообщила газета The Dong-a Ilbo.

Paweł Supernak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда

«Визит президента Дуды в Южную Корею на текущий момент отменён», ― говорится в публикации.

Уточняется, что поездку польский лидер отменил по причине эвакуации участников слёта с места проведения мероприятия из-за тайфуна, а также ситуации на границе с Белоруссией.

«На принятие решения повлиял рост напряжённости из-за вторжения в воздушное пространство Польши белорусских военных вертолётов», ― сообщил источник издания в правительстве.

Ещё одна причина ― усугубившаяся конфронтация из-за перемещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Дуда в ходе поездки в Южную Корею планировал также посетить предприятия военно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа польское правительство заявило, что два белорусских вертолёта нарушили воздушную границу Польши. В связи с этим в польский МИД вызвали поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского.

Минобороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении границы надуманными. По мнению Минска, они были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

Позднее бывший премьер-министр Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич заявил, что вертолёты, которые якобы нарушили польскую границу, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По его данным, в то время, когда вертолёты нарушили польскую границу, Лукашенко приехал в свою резиденцию в селе Вискуле на территории Беловежской Пущи, которая находится в семи километрах от границы. Сложившуюся ситуацию он назвал осознанным действием, однако не исключил того, что это была некая случайность.