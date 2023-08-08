Соледар, ДНР, 8 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Украинские войска несут потери в безуспешных попытках контратак российских позиций в районе Соледара. Об этом 8 августа рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным Амиго.

РИА Новости

Как отметил в беседе с РИА Новости Амиго, ВСУ фактически не прекращают обстрелы российских военных, что, в свою очередь, позволяет последним держать противника в тонусе.

«Силы у них тают, просто физически тают, и они уже, свои попытки [прорвать российскую оборону] они сделали более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдёт. Мы-то понимаем, что ничего не пройдёт», — сказал он.

Командир отряда уточнил, что в течение двух месяцев добровольческое подразделение смогло отразить около 40 попыток атак ВСУ у Соледара. Ещё один военный отряда с позывным Тарзан подтвердил, что украинские войска на этом участке фронта регулярно предпринимает безуспешные попытки контрнаступления.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Амиго рассказал, что ВСУ при помощи FPV-дронов охотятся в районе Соледара за автотранспортными средствами, в которых находятся российские бойцы и командиры. Он добавил, что также украинские войска используют и сельскохозяйственные беспилотники, переделанные для сброса мин, и дроны для сброса гранат.

8 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. Украинские войска всячески пытаются переломить ситуацию на этих направлениях и вернуть ранее оставленные позиции, несмотря на потери и ухудшение ситуации.