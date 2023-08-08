Донецк, 8 августа, 2023, 08:28 — ИА Регнум. В результате обстрела украинской армией посёлка шахты «Октябрьский рудник» в Донецке пострадал мирный житель. Об этом 8 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Telegram-канал Алексея Кулемзина Последствия обстрела по ул. Шахтопроходчиков в посёлке шахты «Октябрьский рудник»

Как уточнил глава города, один из снарядов ВСУ попал в частный дом по улице Краснопартизанской.

«Есть пострадавший. Информация уточняется», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что украинские военные за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР. В общей сложности они выпустили 100 единиц различных боеприпасов.

До этого ВСУ выпустили по Донецку 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Обстрелы произошли в период с 05:05 по 06:10 (совпадает с мск).