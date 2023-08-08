Донецк, 8 августа, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины утром 8 августа выпустили в направлении Донецка Донецкой Народной Республики 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По данным представительства, в период с 05:05 по 06:10 по местному времени ВСУ выпустили в направлении Куйбышевского, Киевского, Кировского и Петровского районов города суммарно 25 снарядов натовского калибра.

Всего с полуночи ВСУ ударили по Донецку 32 раза. В основном противник использовал снаряды натовского калибра. Также ранним утром в направлении столицы ДНР было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины за 7 августа 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 100 единиц различных боеприпасов. Под обстрелами оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая и Ясиноватский район.