Симферополь, 8 августа, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Власти Украины не хотят идти на мирные переговоры с Россией потому, что прекращение или «заморозка» конфликта обернётся катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского и его правительства. Такое заявление 8 августа сделал спикер крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как пояснил Константинов, после очевидного провала широко анонсированного Киевом контрнаступления ВСУ любая инициатива по «прекращению огня» либо «заморозке конфликта» является едва ли не единственной возможностью предотвратить национальную катастрофу Украины. Но украинский лидер и его правительство отвергают такой путь, так как он грозит им личной катастрофой.

«Любая «заморозка» конфликта запустит процесс «разморозки» мозгов украинцев. А когда их мозги снова заработают, у них возникнут такие вопросы к Зеленскому и его банде, на которые у тех нет и никогда не будет ответов. Так что между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный», — сказал Константинов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, никаких компромиссов в виде немедленного прекращения огня и немедленных переговоров в урегулировании украинского конфликта быть не может. Подоляк в очередной раз отметил, что решить конфликт возможно «выводом российских войск за границы 1991 года».

Москва, в свою очередь, неоднократно указывала на свою готовность к переговорам, но Запад это игнорирует. Президент России Владимир Путин отмечал, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.