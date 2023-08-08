Эр-Рияд, 8 августа, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Деятельность ОПЕК+ по поддержанию уровня цен на нефть в мире завела в тупик президента США Джо Байдена, который не может пополнить стратегический резерв страны из-за шагов этой организации, пишет саудовская газета Asharq Al-Awsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские власти отложили пополнение стратегических запасов нефти из-за цены на сырье, которая поднялась выше $80 за баррель.

В свою очередь в публикации Asharq Al-Awsat подчеркивается, что ОПЕК+ не допустит обвала цен на нефть, поскольку это негативно отразится на бюджетах стран объединения. Журналисты также отметили, что власти США запретили своим компаниям наращивать нефтедобычу, загнав государство в безвыходное положение.

При этом в мире наблюдается рост спроса на нефть и дефицит её предложения. Кроме того, авторы статьи напомнили, что стратегический нефтяной резерв США упал до самого низкого уровня с 1983 года.

В Asharq Al-Awsat считают, что американской экономике потребуются годы и огромные финансовые вложения, чтобы восполнить истощившиеся запасы нефти.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца 2024 года. Россия объявила, что продлит добровольное сокращение объёма добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца этого периода.

4 августа на Лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше $86 за баррель, а цена фьючерса марки WTI с поставкой достигла отметки $82,55 за баррель.