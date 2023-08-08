Хабаровск, 8 августа, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Водителя маршрутки убил его коллега, вооружённый ножом, на остановке общественного транспорта в Хабаровске. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Уточняется, что конфликт между двумя водителями маршруток произошёл утром на остановке общественного транспорта «Речной вокзал» на Уссурийском бульваре в городе Хабаровске. В ходе ссоры один из участников достал, предположительно, нож и ударил оппонента. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, следователи провели осмотр места происшествия. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные и процессуальные действия, в том числе опрос свидетелей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд в Туапсе заключил под стражу четверых мужчин по обвинению в двойном убийстве в поселке Дедеркой в Краснодарском крае. На берегу реки в поселке Дедеркой 5 августа нашли тела 37− и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. По информации регионального следственного управления СК РФ, их убили в ходе драки.

После случившегося правоохранительные органы задержали четырёх мужчин в возрасте от 19 до 36 лет. Им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц.