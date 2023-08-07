Новый, 531-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что силы группировки «Восток» отразили несколько атак противника в направлении посёлка Урожайного в ДНР. Также, по словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, которые цитируют РИА Новости, севернее Владимировки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов, а в районе Угледара разгромлен пункт временной дислокации украинских войск.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Тем временем британское издание The Guardian 8 августа известило, что Вооружённые силы России начали наступление в Харьковской области с целью установить контроль над регионом. По данным источника газеты, на ситуацию повлияло в том числе контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Провал наступательных действий ВСУ заставит Запад требовать от президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией, написал в статье для журнала American Thinker обозреватель Джонстон Хервуд. По его словам, отказ украинского лидера от диалога может привести к «совершенно непредсказуемым» последствиям.

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