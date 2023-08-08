Вашингтон, 8 августа, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Подвиг экипажа российского танка «Алёша», в одиночку уничтожившего восемь единиц техники противника, привёл в растерянность украинских военнослужащих. Об этом рассказал 7 августа экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

Риттер прокомментировал видеоролик, распространившийся в социальных сетях, главным героем которого стал российский танк, уничтоживший два танка и шесть бронетранспортеров ВСУ. Экс-разведчик США отметил, что в сражении, где перевес в пользу противника изначально составлял 1 к 8, одержал победу экипаж российского танка.

«Такое происходит постоянно, и украинцы, честно говоря, растеряны из-за этого», — добавил Риттер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны России, экипаж российского танка «Алёша», остановивший бронегруппу ВСУ на запорожском направлении, уничтожил в этом бою восемь единиц бронетехники противника. Во время боя с танком «Алёша» противник потерял более 100 боевиков убитыми и ранеными.

Экипаж танка «Алёша», разгромивший в ходе боя на запорожском направлении колонну бронетехники ВСУ, представлен к званию Героев России.