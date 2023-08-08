Владивосток, 8 августа, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Детей и взрослых, застрявших из-за непогоды на необитаемом острове Аскольд в Приморском крае доставили в поселок Дунай на материке. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Уточняется, что все участники выезда на остров Аскольд доставлены в посёлок Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам.

Надзорное ведомство даст оценку законности деятельности по организации отдыха и досуга несовершеннолетних, включая безопасность оказываемых услуг, законность перевозки детей водным транспортом, исполнение санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм.

Ранее ИА Регнум сообщало, что из-за плохой погоды 17 детей, принимавших участие в молодёжном научно-образовательном слёте на острове Аскольд в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться на материк.

Организаторы лагеря попросили родителей не паниковать, так как ситуация под контролем и на острове с детьми находятся взрослые, которые готовы к подобным ситуациям.

Указывалось, что у детей есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек и медикаменты, они проживают в щитовых тёплых домиках, приспособленных к условиям штормовой погоды. В лагере работает стационарная кухня и есть два генератора, а запасов топлива хватит на неделю.