Москва, 8 августа, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Ряд российских риелторских компаний обратились к правительству Российской Федерации с предложением субсидировать аренду жилья семейным парам, проживающих в официальном браке более трёх лет. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

По информации источника, размер субсидии, согласно направленному в Кабмин письму, должен составить около 30%. Как указано в публикации, каких-либо ограничений по возрасту нет.

Отмечается, что компенсировать треть расходов за съёмное жильё станет возможным благодаря ранее оплаченному подоходному налогу. Для таких семей допускается изменение размера налоговой ставки.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2023 года в России средняя цена на вторичное жильё увеличилась на 12%. Основной причиной роста цен стал тот факт, что покупатели в связи с резким подорожание строительных и ремонтных материалов предпочитают покупать уже готовые квартиры.