Вашингтон, 8 августа, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Доступ к японским секретным сетям оборонного назначения получили осенью 2020 года хакеры из Китая. Об этом 7 августа сообщила газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных американских чиновников.

China-defense-mashup.com Китайские хакеры

По данным издания, Агентство национальной безопасности США выявило факт взлома китайскими военными хакерами осенью 2020 года секретных оборонных сетей Японии. После взлома власти Японии предприняли ряд шагов для укрепления компьютерных сетей и повышения их защиты от взлома. Однако, по мнению источников издания, японские компьютерные сети и сегодня считаются недостаточно защищёнными от взлома.

Поясняется, что повышенная вероятность вмешательства Пекина может препятствовать более широкому обмену разведданными между Пентагоном и японским оборонным ведомством.

Один из собеседников издания указал, что в США на протяжении многих лет вызывала обеспокоенность шпионская программа Китая. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Пекин не оставляет попыток найти возможности для осуществления кибератак, которые «могут быть использованы для нарушения работы критически важных служб США и их ключевых азиатских союзников, а также для принятия решений в условиях кризиса или конфликта».

Ранее ИА Регнум сообщало, что связанные с властями КНР хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса и получили доступ к сотням тысяч сообщений. Кроме того, кибервзломщики проникли и в почту куратора восточноазиатского направления в Госдепартаменте США Дэниеля Критенбринка.

Также сообщалось, что за несколько недель до поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в июне китайские хакеры пытались взломать учётные записи почты Государственного департамента США с целью получить определённые данные.