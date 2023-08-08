Москва, 8 августа, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Сильные осадки и порывы ветра в Сибири и на Дальнем Востоке грозят нарушить энергоснабжение населённых пунктов и работу транспорта в десяти регионах России в ближайшие несколько дней, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

«В ряде регионов России прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов», — говорится в сообщении учреждения.

Речь идёт о ситуации в Приморском, Хабаровском и Красноярском краях, в Амурской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Еврейской автономной области, Тыве, Хакасии и на Алтае. В учреждении отмечают, что порывы ветра в указанных регионах могут достигать скорости, равной 25 метрам в секунду.

Как сообщало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в регионах на юге РФ воздух может прогреться до 40 градусов выше нуля. По его словам, такая ситуация может наблюдаться в Краснодарском и Ставропольском крае, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Калмыкии.

Кроме того, синоптик добавил, что в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура воздуха может подняться до примерно 37 градусов. 7 августа ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев заявил о росте количества ливней в Москве в будущем. Он утверждает, что указанный процесс связан с глобальным потеплением.