Вашингтон, 8 августа, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Бесплатное зерно, обещанное Россией странам Африки, не решит проблемы, возникшие от отмены зерновой сделки. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах», — пояснил Блинкен.

Как уточнил госсекретарь США, в страны Африки в рамках зерновой сделки экспортировалось 20 миллионов тонн зерна, а сейчас руководство России предлагает якобы только 50 тысяч тонн, и это несравнимо мало.

Кроме того, Блинкен уточнил, что США с начала спецоперации России на Украине направили на продовольственную безопасность в мире, и в том числе в Африке, 14 миллиардов долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил госсекретарь США Блинкен, США разрешили все вопросы России, связанные с условиями «зерновой сделки», предложение в адрес Москвы от ООН отвечающее на все озабоченности РФ, находится на повестке.

Также сообщалось, что одной из основных тем возможных очных переговоров в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина станет возобновление черноморской зерновой инициативы.