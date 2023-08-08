Вашингтон, 8 августа, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Власти США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии вместо того, чтобы сосредоточиться на работе по безопасности и стабильности в Закавказье, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом говорится в его комментарии, текст которого распространила российская дипмиссия в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

«Важно сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Прежде всего, вести дело к заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. А не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США», — отметил Антонов.

Он также призвал американскую сторону прекратить попытки помешать налаживанию связей между Россией и Грузией. Кроме того, дипломат потребовал от США отказаться от обвинений и санкционных угроза в адрес Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Запад вместе с НАТО потерпели ряд неудач в Грузии и сейчас теряют влияние на эту страну. По его мнению, ситуация намного хуже, чем была два, три или пять лет назад.

10 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. Документ позволяет приобретать гражданства обеих стран без потери первоначальных.