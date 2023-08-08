Вашингтон, 8 августа, 2023, 03:36 — ИА Регнум. США разрешили вопросы России, связанные с условиями «зерновой сделки», предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке. Такое заявление сделал 7 августа госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — уточнил Блинкен.

В частности, Блинкен указал, что написал письма американским банкам с пояснениями, что США поддерживает экспорт зерна Россией. Поэтому, по словам Блинкена, у России не должно быть опасений относительно санкций, так как зерно, его перевозка, страхование и прочие действия, связанные с «зерновой сделкой», выведены из-под режима санкций.

Блинкен отметил, что на повестке предложение от ООН по «зерновой сделке», отвечающее на все озабоченности России. Ответ российской стороны, по словам главы Госдепа, до сих пор не получен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал некоторые решения Киева «о продолжении зернового коридора». Подробностей решения украинский лидер не сообщил.

Четырёхсторонняя «зерновая сделка» с участием России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года и приостановлена с 18 июля 2023 года. Госсекретарь США Блинкен заявил, что США сделают всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России в случае, если Москва вернётся к «зерновой сделке». В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не готовы верить уверениям США о содействии российскому экспорту, если Россия вернётся в «зерновую сделку».